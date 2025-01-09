Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği’ Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre devlet memurlarının 2025 yemek bedelleri belli oldu.

Fotoğraf: Gelir İdaresi Başkanlığı

Tebliğde 2025’te öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlarla sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

15 Ocak 2025’ten 14 Ocak 2026’a kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 10,25 lira ila 41,80 lira alınacak. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 12,47 lira ila 49,97 lira öğle yemeği bedeli ödeyecek.

Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmıysa personelden alınacak.

Günlük öğle yemeği ücretleri şöyle:

600’e kadar ek göstergeli memurlarda: 10,25 lira

1700’e kadar ek göstergeli memurlarda: 17,42 lira

2 bin 800’e kadar ek göstergeli memurlarda: 21,64 lira

4 bin 200’e kadar ek göstergeli memurlarda: 37,34 lira

5 bin 400’den daha fazla ek göstergeli memurlarda: 41,80 lira

Sözleşmeli personellerdeyse ücretler şöyle:

Maaşı 26 bin 480 liraya kadar olanlardan: 12,47 lira

Maaşı 44 bin 700 liraya kadar olanlardan: 21,64 lira

Maaşı 61 bin 750 liraya kadar olanlardan: 39,27 lira

Maaşı 61 bin 750 lira üzerindekilerden: 49,97 lira

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon ünvanını, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

Tebliğ, 15 Ocak’ta yürürlüğe girecek.

Devlet Memurları Kanunu Resmi Gazete’de yayınlandı