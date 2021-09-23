Bebeklerine Covid-19 aşısı vurulduğunu öne süren aileden suç duyurusu

İzmir’de bir aile hekimliği biriminde yaklaşık üç ay önce bir aylık bebeğe Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla BioNTech Covid-19 aşısı yapıldığı iddiasına ilişkin, bebeğin ailesinin suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Fotoğraf: AA

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl katıldığı bir canlı bağlantıda, bebek ve çocuklara yanlışlıkla Covid-19 aşısı uygulandığını ve bununla ilgili çalışmalarının ünlü bir tıp dergisinde de yayınlanacağını söylemiş, sosyal medyadaki tepkiler üzerine sözlerini düzelterek, yanlış uygulamanın yalnızca bir bebeğe yapıldığını ifade etmişti. Sağlık Bakanlığı, iddiayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

AA’nın aktardığına göre ailenin avukatı Dilek Güzel yazılı açıklamasında, İzmir’de yaşayan ailenin, bebeklerini yenidoğan aşı takvimine göre 30’uncu günde yapılması gereken Hepatit-B aşısı için 1 Temmuz’da Aile Hekimliği birimine götürdüğünü belirtti.

Aşıdan iki saat sonra ailenin evine gelinerek ‘bebeğe Hepatit B aşısı yerine yanlışlıkla BioNTech aşısı uygulandığı, çocuğun acil olarak hastaneye götürülmesi’ gerektiğinin söylendiğini aktaran Güzel, bebeğin daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne götürüldüğünü aktardı.

Bebeğin hastanede bir hafta süreyle takip edildiğini vurgulayan Güzel şu ifadeleri kullandı: “Bebeğin düzenli olarak kan sayımı, kontrolleri yapılmakta olup bu kontrollerin ne kadar süreceği, aşıdan kaynaklı kalıcı bir sorun yaşanıp yaşanmayacağının belli olmadığı müvekkillerime söylenmektedir. Tıbbi müdahalenin hukuka ve meslek kurallarına aykırı olarak, gerekli özen gösterilmeksizin yapılmasında kusur ve ihmali bulunanlar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmalarını talep ettik. Bebeğe bu işlemi yapanlarla ilgili yasal süreç başlattık.”

Süreç konusunda ailenin onayı olduğu dönemlerde bilgi vereceğini de aktaran Güzel, aşılarını olan müvekkillerinin, yaşanan bu durumun aşı karşıtlığı propagandası olarak kullanılmasını kabul etmediklerini bildirdi.