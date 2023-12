BBC seçti: Yılın en iyi dizileri

BBC’nin kültür-sanat editörleri Caryn James ve Hugh Montgomery, ‘The Last of Us’ ve ‘Succession’ gibi yapımlardan ‘Fellow Travelers’ ve ‘The Bear’e kadar yılın en iyi dizilerini seçti.

Fotoğraf: Pexels

1. The Last of Us

Kıyamet sonrası dram ya da video oyunu uyarlamasına daha yerimiz yok diye düşünürken The Last of Us geldi.

Joel (Pedro Pascal) adında yas tutan baba ile isteksizce güvenliğini üstlendiği yetim kız çocuğu Ellie (Bella Ramsey) arasındaki ilişkiye odaklanan dizi, gerilimli bir hayatta kalma hikayesine derin duygular katıyor.

Dizi, BluTv’den izlenebiliyor.

2. Poker Face

Bazen bir dizinin konsepti o kadar ilham vericidir ki başarısız olması imkansızdır. İşte Knives Out’un yaratıcısı Rian Johnson’ın cinayet dizisi için durum da tam olarak böyle.

Dizi, ABD’de Peacock platformundan izleniyor.

3. Shrinking

Harrison Ford’un alışılmadık ama parlak komik tarzı, bu diziyi izlemek için yeterli bir neden olabilir. Fakat Shrinking beklenmedik ve zor bir şeyi başarıyor. Acıyla dolu bir hikâyede derinden dokunaklı bir atmosferi, karakter odaklı, çok komik bir mizahla dengelemeyi başarıyor.

Yas tutan terapist Jimmy, kuralları çiğnemeye ve danışanlarına tam olarak ne düşündüğünü söylemeye başlar. Jimmy, aldığı eğitimi ve etiği göz ardı ederek kendisi dahil insanların hayatında büyük değişikliklere yol açar.

Dizi, tüm dünyada AppleTV+ üzerinden izlenebiliyor.

4. Succession

Dördüncü ve son sezonunda, para, güç ve aile içi sorunlarla dolu derinlemesine bir hikâye sunan dizi, 27 Emmy adaylığı topladı. Brian Cox’un hayat verdiği Logan Roy karakterinin öldüğü bölümde, Roy’un çocukları Jeremy Strong, Sarah Snook ve Kieran Culkin’in performansları dikkat çekiciydi. Sonuçta Roy’un hangi çocuğunun Waystar Royco medya imparatorluğunu yönetmek için babalarının yerine geçeceği sorusu şaşırtıcı biçimde yanıtlandı.

Dizi tüm sezonlarıyla TOD’da.

5. Beef

‘Yol verme kavgası’ndan hareketle başlayan hikâye Los Angeles’ta yaşayan Amy (Ali Wong) ve Danny’nin (Steven Yeun) hararetli tartışmasının ardından komik bir diziye dönüyor. İki karakterin hayatı birbirine geçerke bir yandan da kontrolden çıkıyor.

İlk bölümlerdeki toplumsal hicvin sizi daha sonraki hem dehşet verici hem de gerçeküstü anlara hazırlamadığı söylenebilir.

Dizi Netflix’te.

6. Dead Ringers

Rachel Weisz, hem rol seçimleri hem de ekran varlığıyla sürekli olarak en merak uyandıran yıldızlardan biri. David Cronenberg’in 1980’lerde çektiği aynı adlı filmin dizi uyarlamasında iki rolde de Weisz’ı görmek keyifli. Oyuncu hem utangaç ve dürüst Beverly hem itibarını yitirmiş ve zaptedilmez Elliot rollerinde, zıtlıklar konusunda bir ustalık sergiliyor.

Dizi Prime Video’da.

7. The Diplomat

Yılların en zeki politik gerilimlerinden, zamanına uygun bu dizi, uluslararası entrikayı, gerilimi hatta arabaya yerleştirilen bombaları kişisel dramayla birleştiriyor.

Keri Russell, kendini aniden Britanya’da büyükelçi olarak bulan ABD’li diplomat olarak ciddi bir enerjiye sahip. Terörizm ve bir geminin bombalanmasıyla ilgili suçlamaların arka planında kendisini bulan Russell, dağılan evliliğinin gergin atmosferine daha da fazla stres ve gerilim katıyor. Rufus Sewell ise muhteris, güvenilmez diplomat eşi olarak tüm cazibesiyle karşımıza çıkıyor. Ters köşeler ve patlamalarla dolu dizi heyecan verici.

Dizi, Netflix’te.

8. Happy Valley

Televizyonda polisiye dizilerinden bol bir şey yok. Ama hiçbiri Sally Wainwright’ın yazdığı ve üçüncü sezonuyla muhteşem bir şekilde sona eren bu dizideki, Sarah Lancashire’ın canlandırdığı, aynı anda hem yılmaz hem de narin İngiliz kadın polisi Catherine Cawood kadar gerçek hissettirmiyor.

İzleyiciler dizinin üçüncü sezonu için yedi sene beklemek zorunda kaldı. Hikaye Catherine’in ergenlik çağındaki torunu Ryan’la yaşadığı sorunlar ve suçlu babası Tommy Lee Royce’un (James Norton) hapse girmesiyle kaldığı yerden sürüyor.

Dizi, Birleşik Krallık’ta BBC iPlayer üzerinden izlenebiliyor.

9. Silo

Yazar Hugh Howey’in kitaplarına dayanan distopik bir bilim kurgu dizisi.

Gelecekte geçen dizi, dünyanın yaşanmaz hale gelmesiyle birlikte insanlığın yaşamak için büyük bir yeraltı silosuna çekildiğini anlatıyor. Tahıl vb. ürünlerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, genellikle silindir biçiminde ambarlara ‘silo’ deniyor. Ancak silo sakinleri, nerden bulundukları yere sürüklendiğini tam bilmiyor. Ta ki Sheriff Holston (David Oyelowo) ve mühendis Juliette (Rebecca Ferguson) dahil bazı insanlar tüm sistemden ve söylenen yalanlardan şüphelenmeye başlayana kadar.

Dizi, Apple TV+’da.

10. The Bear

İkinci sezonda cesur bir hamle yapan şef Carmy (Jeremy Allen White) The Beef adlı sandviç dükkanını kapatıp yerine The Bear adlı lüks bir restoran açtı. Bu risk, mutfak yoğunluğunu yavaşlatan ve bunun yerine karakterlerin yaşamlarına ve geçmişlerine daha derin dalışlar sunan tüm dinamik sezon boyunca sürdü.

Jamie Lee Curtis’in, Carmy ve Sugar’ın (Abby Elliott) duygusal açıdan sorunlu annesi Donna rolünde yer aldığı ve oğlununkini yansıtan kaotik bir enerjiyle aile yemeğini hazırladığı Noel bölümü öne çıkıyor. Mutfak sahneleri ve şahane yemeklerle birlikte The Bear, ilgi çekici, kafası karışık, çok katmanlı karakterler sunuyor.

Dizi, Dizney+’da.