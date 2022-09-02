BBC özür dilemişti: Prenses Diana’yla yapılan röportajdan elde edilen gelir derneklere bağışlandı

Britanya Yayın Kuruluşu BBC, etik dışı yollara sapılarak yapıldığı için özür dilemek zorunda kaldığı, Galler Prensesi Diana röportajının satışından elde ettiği geliri yedi yardım kuruluşuna bağışladı.

Fotoğraf: BBC

O yıllarda deneyimsiz bir muhabir olan Martin Bashir’in İngiliz kraliyetinin veliaht Prensi Charles’ın 1996’da boşandığı eşi Prenses Diana’yla yaptığı röportaj 20 Kasım 1995’te BBC’nin ‘Panaroma’ adlı programında yayınlanmıştı. O dönem Prens Charles’tan ayrı yaşayan Prenses, ‘evliliğinde üç kişi olduklarını bildiğini’ yani aldatıldığını söylemiş, tahtın oğlu Prens William’a bırakılmasını istemişti. 1997’de Fransa’nın başkenti Paris’teki trafik kazasında ölmeden iki yıl önce yapılan röportaj ses getirmişti.

Ancak açılan soruşturma sonucunda Bashir’in ‘aldatıcı bir şekilde hareket ettiği, röportajı elde etmek için sahte belgeler sunduğu ve prensese baskı yaptığı’ ortaya çıkmış kurum özür dilemişti. Ayrıca, adı kullanılan, olumsuz etkilenen, prensese ulaşabilmek için tehdit edilen isimlere tazminat ödenmişti. Bu isimlerden biri, Prens Charles’la ilişkisi olduğu iddia edilen, çiftin oğullarının dadısı Alexandra Pettifer.

BBC şimdi de röportajın başka yayın kuruluşlarına yayın hakkının satışından elde edilen 1, 4 milyon sterlini (29,49 milyon lira) prensesin desteklediği yedi sivil toplum kuruluşuna paylaştırdı.

Bu kuruluşlar evsizler için çalışan Centrepoint, İngiliz Ulusal Balesi, Great Ormond Street Hastanesi’nin derneği, Ulusal Aids Fonu, kanser hastaları için çalışan Royal Marsden, cüzzamla mücadele eden Leprosy Mission ve Diana Ödülleri.

BBC sözcüsü, artık röportajla ilgili tartışmaların geride kalacağını umduklarını söyleyerek şöyle devam etti: ”BBC, 1995’te Galler Prensesi Diana’yla yapılan röportajın basın kuruluşlarına satışından elde edilen geliri bağışladı. Yüksek Mahkeme’nin hakimi Lord Dyson’ın karar ve sözlerini dikkate aldık ve bunun yapılacak en doğru şey olduğunu düşündük.”