BBC, Prens William ve Harry’nin eski dadısına tazminat ödeyecek

Britanya Yayın Kuruluşu (BBC), İngiliz tahtının ikinci ve altıncı varisleri Prens William ve Harry’nin eski dadısına ‘hakkında asılsız iddialar’ yaydığı gerekçesiyle tazminat ödeyecek.

Fotoğraf: BBC

Hakkında, iki prensin babası, veliaht Prens Charles’la ilişki yaşadığına dair iddialar ortaya atılan Alexandra Pettifer’dan, Yüksek Mahkeme huzurunda özür dileyen BBC’nin ödeyeceği tazminat miktarı açıklanmadı. Dava masraflarını da karşılayacağı belirtildi.

Pettifer’ın avukatı, müvekkilinin söz konusu haberler nedeniyle ciddi sorun yaşadığını, özür dilenmesinden ve geç de olsa tazminat ödenecek olmasından memnun olduğunu söyledi. Daha da önemlisi BBC’nin, Pettifer’la ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını kabul ettiğinin altını çizdi.

Tarafların anlaşması sonucunda mahkemede okunan metinde, BBC’nin Pettifer’ın Galler Prensi Charles’la ilişkisi olduğunun da bulunduğu bir dizi asılsız iddianın kasıtlı olarak ortaya atıldığı belirtildi. Metne göre bu, prenslerin annesi Prenses Diana’dan ‘özel röportaj alma çabalarının’ parçasıydı.

Soruşturma sonucunda, 1995 yılında BBC’de yayınlanan Panorama programında Prenses Diana’yla röportaj yapan gazeteci Martin Bashir’in prensese ulaşmak için sahte belgeler kullandığı ortaya çıkmıştı. BBC röportaj nedeniyle kraliyet ailesinden özür dilemişti. Dadıyla ilgili haberlerin de bu röportajı yapabilmek için yayıldığı belirtildi.

Prenses Diana ve Prens Charles. Fotoğraf: www.history.com

Bir süre ayrı yaşadıktan sonra 1996 yılında Prens Charles’tan boşanan Prenses Diana, o röportajda, ”Benim evliliğim biraz kalabalık. Bu evlilikte üç kişiyiz” diyerek prensin, o zaman da şimdiki eşi Cornwall Düşesi Camilla’yla ilişkisi olduğunu bildiğini, aldatıldığını ifade etmişti.

Prenses Diana, 1997’de Fransa’nın başkenti Paris’teki bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada sevgilisi Dodi el Fayed de öldü.