Yüzlerce saatlik arşiv görüntüsünden hayata geçirildi: Prenses Diana belgeseli

Oscar adayı yönetmen Ed Perkins yüzlerce saatlik görüntüyü tarayarak hazırladığı belgeselinde, ölümünden 25 yıl sonra Prenses Diana’nın hayatı ve imajı hakkında taze bir bakış açısı sunmayı hedefliyor.

1997 tarihli bu fotoğrafta Prenses Di, Kızılhaç’ın mayınların yasaklanması için yürüttüğü kampanyaya destek olmak için Angola’da. Fotoğraf: Reuters

‘The Princess’ isimli yapım Diana’nın gençliğinden 31 Ağustos 1997’de, 36 yaşında, ölümüne kadar geçen hayatını tamamen arşiv görüntülerine dayalı bir anlatımla izleyiciyle buluşturuyor.

Reuters’a konuşan yönetmen “Arşivleri bir tür zaman makinesi olarak kullanıp izleyiciyi kolektif geçmişimize götürmeyi ve hikayeyi yeniden yaşamalarını umuyoruz” dedi.

Diana öldüğünde 11 yaşında olan ve yaşanan duygu seli karşısında kafasının karıştığını anımsayan Perkins filminin izleyiciyi Prenses Diana ile ilişkisini yeniden analiz etmeye teşvik etmesini umuyor.

İngiliz tahtının veliahtı Prens Charles’tan 1996’da boşanan Prenses Diana ve El Fayed, 31 Ağustos 1997’de Fransa’nın başkenti Paris’te magazincilerin takibindeyken trafik kazasında ölmüştü. Prensesin ölümü toplumu derinden üzmüş, cenazesi kaldırılırken ‘halkın prensesi’ne veda etmek için yüz binler sokağa dökülmüştü.

1981’de Prens Charles’la evlendiğinde henüz 20 yaşında olan Diana kısa sürede dünyanın ilgisini ve hayranlığını kazanmıştı. Charles’ın o dönemki sevgilisi ve müstakbel eşi Camilla Parker Bowles’u suçladığı evliliklerinin çöküşünün ardından medyanın ilgisi körüklenmişti.

Film Britanya’da 1 Temmuz’da gösterime girecek