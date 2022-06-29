Prenses Diana ve Dodi el Fayed’in aşkı operada

Galler Prensesi Diana’nın Mısırlı iş adamı Dodi el Fayed’le ilişkisi bir operayla anlatıldı.

İkili, kazadan kısa süre önce kaldıkları Ritz Otel’in asansöründe. Fotoğraf: Soruşturma dosyasından / BBC

İngiliz tahtının veliahtı Prens Charles’tan 1996’da boşanan Prenses Diana ve El Fayed, 31 Ağustos 1997’de Fransa’nın başkenti Paris’te trafik kazasında ölmüştü. O tarihte oğulları Prens Harry ve Prens William 12 ve 15 yaşlarında olan prensesin ölümü toplumu derinden üzmüş, cenazesi kaldırılırken ‘halkın prensesi’ne veda etmek için yüz binler sokağa dökülmüştü.

‘Silver Spoon: The story of Princess Diana’ adlı operanın prömiyeri, Galler’deki Anglesey Adası’nda düzenlenen Beaumaris Festivali’nde, prensesin doğum günü olan 1 Temmuz’da yapılacak.

‘Saygılı olmaya özen gösterdik’

Ölümünün 25’inci yıldönümü öncesinde sanatseverlerle buluşacak operanın bestecisi Lisa Logan, çok güçlü bir kadının hikayesini anlatmak istediğini ve Prenses Diana’yı seçtiğini belirterek, ”Ona ve kraliyet ailesinin mensuplarına saygılı davranmaya özen gösterdik” dedi.

Fotoğraf: Press Association

Prenses Diana’nın ölümünden önceki son haftaları anlatan operanın librettosunda imzası bulunan David Peimer, dramatik olmasından ziyade düşünceli, düşündüren bir metin olmasına, pembe dizi senaryolarına benzememesine çalıştığını söyledi.

Fotoğraf: Keynote Opera

‘Müslümanla evlenme’ meselesi

Peimer’ın anlattıklarına bakılırsa operada, Prenses Diana’nın bir Hristiyan olarak Müslüman Dodi’yle ilişkisi hakkında bir kurgusal bir rahip karakterine danışması da yer alıyor -Kensington Sarayı’nda yaşayan prensesin o dönemde ‘gerçek bir rahiple’ konuştuğu biliniyor.

Peimer, ikilinin aşklarına odaklandıklarını bunu yaparken farklı dinden iki kişinin evlenmesi meselesine de değindiklerini söylerken Lisa Logan da, ”1990’lı yıllardan bahsediyoruz. Bugün bile kraliyet ailesi içindeki birinin bir başka dininin mensubuyla evlenmesi büyük olay olur. O gün kim bilir nasıl büyük olay olurdu” dedi.

Fotoğraf: BBC

İkilinin öldürüldüklerine ilişkin soruşturmada, 2008’de ifade veren Dodi el Fayed’in babası Muhammed el Fayed’in sözcüsü çiftin nişanlandığını söylemişti.

Logan ve Peimer Prenses Diana gibi bir isimle ilgili bir proje yapmanın zorluklarını, sonuçta ağır eleştiriler gelebileceğinin bilincinde olduklarını söyledi.

Prensesin hayatı yaşarken ve öldükten sonra film, dizi, müzikallere konu oldu. Caroline Bliss, Catherine Oxenberg, Serena Scott Thomas ve Julie Cox.Naomi Watts onu canlandıran isimler arasında yer alıyor.

Fotoğraf: Keynote Opera

Operada Diana’nın rolü üstlenen soprano Maggie Cooper, ”Ben onu taklit etmeye çalışmıyorum sanırım bu daha çok film dünyasının işi” dedi.

Dodi el Fayed karakterini canlandıran tenor Sandeep Gurrapadi, heyecanlı olduğunu, farklı inanç ve kültürlerden olan çiftin ilişkisinin kendisine ilginç geldiğini anlattı.