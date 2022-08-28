Prenses Diana’nın otomobili açık artırmayla satıldı

Galler Prensesi Diana’nın 1980’lerde kullandığı bir otomobil dün düzenlenen açık artırmada 650 bin sterline (13,6 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: BBC

1997’de, Fransa’nın başkenti Paris’te geçirdiği trafik kazasında 36 yaşında hayatını kaybeden Prenses Diana’nın siyah renkli Ford Escort RS Turbo aracı, Silverstone Müzayede Evi tarafından satışa sunuldu.

Müzayede evi, çekişmeli geçen açık artırmada otomobili Birleşik Krallık (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) sınırlarında yaşayan birinin aldığını açıkladı.

Çarşamba günü ölümünün 25’inci yılında anılacak prenses, bu otomobili 1985-1988 yıllarında kullanmış, alışverişe, restoranlara giderken aracın sürücü koltuğunda görüntülenmişti.

Otomobilini kendisi kullanmayı tercih eden Prenses Diana’nın yanında bir güvenlik görevlisi oturuyordu.

Geçen yıl prensesin kullandığı başka bir Ford, 52 bin sterline satılmıştı.