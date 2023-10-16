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Yaramazlara biraz batar!

BBC, Filistin’e destek gösterilerini ‘yanıltıcı bir tanımlamayla’ aktardığını kabul etti

Britanya’daki Filistin yanlısı gösterileri, “Hamas’a destek” olarak tanımlayan İngiliz yayın kuruluşu BBC gelen tepkilerden sonra ‘yanıltıcı bir tanımlama’ kullandığını kabul etti.

BBC’nin gün içerisindeki haber bültenlerinde ülkedeki Filistin’e destek yürüyüşlerini “Hamas’a destek” olarak nitelemesi eleştirildi.


Tepkilerden sonra BBC spikeri şu açıklamayı yaptı: “İngiltere genelinde düzenlenen ve insanların Hamas’ı desteklediklerini dile getirdikleri gösterilerden bahsetmiştik. Bunun olumsuz bir ifade olduğunu ve Filistin yanlısı gösterilere ilişkin yanıltıcı bir tanımlama olduğunu kabul ediyoruz.”

İngiltere genelinde geçen hafta sonu birçok kentte on binlerce kişi Filistin’le dayanışma göstermek amacıyla çok sayıda gösteri düzenlemişti.

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