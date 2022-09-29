BBC, Dünya Servisi’ndeki 382 kadroyu kapatıyor: Gerekçe ‘dijital öncelik’

Britanya Yayın Kuruluşu (BBC), Dünya Servisi’nde 382 kadroyu kapatmayı planladığını açıkladı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, kesinti planı çerçevesinde 10 dilde radyo yayınlarının kapatılması planlanıyor. Bu kesintilerle BBC bütçesinde, 28.5 milyon sterlinlik tasarrufun hedeflendiği kaydedildi.

BBC kapatılacak radyo yayınlarının Arapça, Farsça, Çince Bengalce, Kırgızca, Özbekçe, Endonezce, Tamilce ve Urduca dillerinde olduğunu duyurdu.

BBC yönetimi, dijital öncelik verilerek planlanan bu yeniden yapılanmanın hedefini ‘izleyiciye erişim ve yayıncılığının etkinliğini’ artırmak olarak açıkladı. BBC, çocuklar için yayın yapan CBBC ile BBC 4 kanallarını da izleme platformu iplayer’a kaydırıyor.

BBC, enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle ‘zor kararlar almak zorunda olduklarını’ savunuyor. Kurum yönetimi, Dünya Servisi eksenindeki planlamanın ‘daha modern, dijital öncelikli’ olma amacına dayandırıyor.

‘Hayal kırıklığı’

BBC bu planlamayı, çalışanlarının üye olduğu sendikalarla görüşecek. Bu sendikalardan Bectu’nun başkanı Philippa Childs, ‘teklif edilen değişikliklerin hayal kırıklığı yarattığını’ söyledi.

Diğer büyük sendika NUJ yönetimi de, yaşanan sürecin nedeni olarak, Britanya hükümetinin BBC’ye kaynak sağlamada başarısız olmasını gösterdi.