Bazı bakanlık ve kurumlarda 244 kadro açıldı

Bazı bakanlık ve kurumlarda 244 kadro açılacak.

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‘Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ Resmi Gazete’de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararnameye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na iki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dört, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na beş, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 26, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na 200, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne beş, Diyanet İşleri Başkanlığı’na iki kadro ihdası yapıldı.