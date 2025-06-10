Bayramda sıcaklıklar 40 dereceyi aştı: Zirve Şırnak'ın

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İsrail’e silah malzemesi taşıyan Vela adlı gemi için şikayet dilekçesi sunduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Soykırımcı İsrail’in silah üretiminde kullandığı 15 konteyner çelikle Mersin Limanı’na gelen VELA gemisi ve taşıdığı yüke el konulmalıdır!”