Bayramda sıcaklıklar 40 dereceyi aştı: Zirve Şırnak'ın

Türkiye genelinde dün sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. En yüksek hava sıcaklığı 42,8 dereceyle Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre dün ülkenin birçok noktasında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti.
En yüksek sıcaklığın kaydedildiği Şırnak Güçlükonak’ı, 41,8 dereceyle Gaziantep’in Karkamış ilçesi izledi. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazisinde de termometreler 41,6 dereceyi gösterdi.
TRT Haber’in aktardığına göre dün en yüksek sıcaklıkların görüldüğü bazı merkezler şunlar:
|Şanlıurfa
|Akçakale
|40,4
|Kilis
|Polateli
|40,4
|Aydın
|Karpuzlu
|40,4
|Şanlıurfa
|Harran
|40,3
|Diyarbakır
|Bismil
|40,3
|Mardin
|Nusaybin
|40,2
|Kilis
|Elbeyli
|40,2
|Şırnak
|Cizre
|40,1
|Şanlıurfa
|Haliliye (Üniversite Osmanbey Kampüsü)
|40,1
|Şırnak
|Silopi
|40,0