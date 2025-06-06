Tarım bakanından 'aşırı sıcaklık' uyarısı: Yangın, çıkmak için sebep arıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ‘aşırı sıcaklık’ uyarısı yaparak vatandaşlardan ateş yakmamasını istedi: “Yangın, çıkmak için sebep arıyor.” dedi.

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Kastamonu’da konuşan Yumaklı, hava sıcaklıklarının artmasıyla ilgili vatandaşları uyardı:

“Hava sıcaklıklarının çok anormal şekilde artmaya başladığı bugünlerde lütfen sadece ormanlık alanlarda değil, dışarıda da ateş yakmayın. Yangın, çıkmak için sebep arıyor. Bunu söndürmek için verilen o uğraşı zaman zaman hepimizin yüreklerini dağlayan görüntülere sebep oluyor. Sadece bir ağaç yangınından bahsetmiyoruz, orada yaşayan her türlü canlının hayatını kaybetmesinden bahsediyoruz. Özellikle yangına hassas bölgeler başta olmak üzere Türkiye’nin her tarafında mutlaka ormanlık alanlar ya da ormanlık alanlara yakın alanlar başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızdan özel hassasiyet istirham ediyorum. Bu sene, orman yangınları açısından ülkemiz için hepimizin gurur duyacağı bir tablo ile sonlanmış olsun.”