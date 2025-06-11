Bayram tatilinde en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri

Kurban Bayramı tatilinde müze ve ören yerlerini toplam 633 bin 527 kişi ziyaret etti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklamasına göre beş günlük süreçte en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri şunlar:

İzmir Efes: 56 bin 423 kişi

Denizli Hierapolis (Pamukkale): 53 bin 363 kişi

Nevşehir Göreme: 24 bin 483 kişi

Şanlıurfa Göbeklitepe: 23 bin 176 kişi

Nevşehir Paşabağlar: 20 bin 187 kişi

İlk 15 sırada yer alan ören yeri ve müzelerse şöyle: Antalya’daki Olympos, Phaselis ve Patara ören yerleri, İstanbul’daki Galata Kulesi ve Arkeoloji Müzesi, Trabzon Sümela Manastırı, Aksaray’daki Ihlara Vadisi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Nevşehir’deki Kaymaklı ve Derinkuyu Yer Altı Şehirleri.