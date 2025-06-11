Bayram tatilinde en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri

Kurban Bayramı tatilinde müze ve ören yerlerini toplam 633 bin 527 kişi ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklamasına göre beş günlük süreçte en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri şunlar:
- İzmir Efes: 56 bin 423 kişi
- Denizli Hierapolis (Pamukkale): 53 bin 363 kişi
- Nevşehir Göreme: 24 bin 483 kişi
- Şanlıurfa Göbeklitepe: 23 bin 176 kişi
- Nevşehir Paşabağlar: 20 bin 187 kişi
İlk 15 sırada yer alan ören yeri ve müzelerse şöyle: Antalya’daki Olympos, Phaselis ve Patara ören yerleri, İstanbul’daki Galata Kulesi ve Arkeoloji Müzesi, Trabzon Sümela Manastırı, Aksaray’daki Ihlara Vadisi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Nevşehir’deki Kaymaklı ve Derinkuyu Yer Altı Şehirleri.