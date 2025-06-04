Efes Antik Kenti gece ziyaretine açıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Efes Antik Kenti, 4 Haziran itibariyle gün batımından gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek.

Fotoğraflar: AA

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes, Cilalı Taş Devri’nden Osmanlı’ya uzanan tarihiyle Anadolu’nun en eski yerleşimlerinden.

Antik kent, Celsus Kütüphanesi, Kuretler Caddesi, Agora Meydanı, Domitian Tapınağı, antik tiyatro ve Yamaçevler gibi alanlar özel ışıklandırmalarla aydınlatıldı.

Efes Müzesi müdürü, uygulamanın ilk gününde ziyaretçi akını olduğunu söyledi.

Gece müzeciliği çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi akşamları 19:00-23:00 arasında yapılacak.

Bilet alınabilecek son saat 22:00. Antik kente akşam ziyaretleri 1 Ekim’e kadar sürecek.

Geçen yıl gece müzeciliği kapsamında 300 bin ziyaretçi ağırlayan Efes’in bu yıl daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.