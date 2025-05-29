Fikri Sağlar: Efes Selçuk Belediyesiyle bakanlık arasında uzun zamandır, büyük bir mücadele var

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CHP’li Efes Selçuk Belediyesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında uzun zamandır, büyük bir mücadele var.

Belediye’nin yasalarla tanınan haklarını engellemek için, tarihi mirasa zarar verme pahasına, akla ziyan işlemler yapıyor.

Efes Çevresindeki Bülbüldağı’ında bulunan “Meryem Ana Evinin” ziyaretçiler için ayrılan oto parkın gelirini Belediyenin elinden alarak, hizmet vermenin önemli bir kaynağını yok ettiler.

Ve ne ilginçtir yıllardır Turizm merkezlerinin başında gelen bu kültürel ve dini Mabedi, Tarım ve Orman Bakanlığına Tahsis ettiler. Aynı zamanda tarihçi ve arkeologların şiddetle karşı çıktığı, Bakanlığın döner sermayesi için gelir getirme amaçlı, Efes Antik Kente uymayan, ünlü antik Tiyatronun da karşısına, “Efes Dijital Deneyim Müzesi binasını“ yaptılar.

Belediyenin onay vermediği, dolayısıyla ruhsatı tartışmalı bu bina, sadece, turizm anlayışımıza kötü etki yapmayacak, aynı zamanda da bir antik kentinin nasıl yok edildiğini dünyaya anlatacak.

Fikri Sağlar’ın yazısı