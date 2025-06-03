Hollanda'daki müze 200 yıllık prezervatif için 45 bin lira ödedi

Amsterdam’daki Hollanda Devlet Müzesi (Rijksmuseum), koleksiyonuna sıra dışı bir eser; tarihi bir prezervatif ekledi.

Müze, kasımdaki bir açık artırmada yaklaşık 200 yıl öncesine ait, koyun bağırsağından yapılmış prezervatife 1000 avro (yaklaşık 45 bin lira) ödedi.

Fotoğraf: Rijksmuseum

Tarihi prezervatif, ’19. Yüzyıl’da cinsellik ve fuhuş‘ temalı yeni bir sergiyle birlikte ziyaretçilere sunuluyor.

Üzerinde üstsüz bir rahibenin üç din adamı karşısında oturduğu erotik bir gravür bulunan prezervatifin, 19’uncu yüzyılda genelev çıkışı alınan bir hatıra eşyası olduğu düşünülüyor.

Müzenin baskılar bölümünde ziyarete açılan eser, 19’uncu yüzyılda Avrupa’daki cinsellik ve fuhuş pratiklerine ışık tutan özel bir serginin parçası.

Rijksmuseum baskı eserler küratörü Joyce Zelen, De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, prezervatifin “bekaret yeminine gönderme yapan bir parodi” içerdiğini belirterek, “Bu lüks hatıra, muhtemelen varlıklı ve entelektüel bir müşteri kitlesi için üretilmişti” dedi.

‘Voilà mon choix’

Prezervatifin üzerinde yer alan gravürde, rahibe üç din adamından birine parmağıyla işaret ederek Fransızca ‘Voilà mon choix’ (İşte benim tercihim) diyor. Bu ifadenin Yunan mitolojisindeki Paris’in üç tanrıçadan birini seçtiği hikâyeye gönderme yaptığı düşünülüyor.

Fotoğraf: Rijksmuseum

1830’lu yıllardan kalma prezervatif, ultraviyole ışıkla detaylı şekilde incelendi. Müze, eserin hiç kullanılmadığını ve bu nedenle bir genelev hatırası olma ihtimalinin kuvvetli olduğunu vurguladı. Dönemin prezervatifleri koyun bağırsağından yapılıyor, özel dükkanlardan kişiye özel siparişle temin ediliyordu. Ancak hem kırılgan yapısı hem de dönemin ahlaki normları nedeniyle günümüze çok az örneği ulaşabildi.

Cinsellik, hastalık ve tabu bir arada

Müze, bu nadir eseri yalnızca erotik bir obje olarak değil, dönemin sosyal kaygılarını da yansıtan bir belge olarak değerlendiriyor. Aynı sergide, frengi hastalarına ait tıbbi fotoğraflar ve çeşitli erotik gravürler de yer alıyor. Zelen, frenginin 19’uncu yüzyılda hem ölümcül hem de utanç verici bir hastalık olduğunu hatırlatıyor.

Kasımda açık artırmada satın alınan prezervatifin, erotik sanat koleksiyonerine ait bir özel koleksiyondan geldiği belirtildi. Müze, bu vesileyle uzun süredir göz ardı edilen 19’uncu yüzyıldaki cinsellik ve fuhuş temalarını tekrar gündeme taşıyor.

Ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmesi beklenen bu sıra dışı prezervatifin, serginin en çok konuşulan parçalarından biri olacağı tahmin ediliyor.