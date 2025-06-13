Bayburt'ta şap karantinası: 17 köyden hayvan almak yasaklandı

Bayburt’ta bazı köy ve mahallelerde şap hastalığı görülmesi nedeniyle hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.
Tarım ve orman müdürlüğünün açıklamasına göre Demirözü ilçesine bağlı Çatalçeşme köyünde şap rastlanıldı.
Hastalıkla mücadele için Demirözü ilçesine bağlı şu köylerden büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı:
- Karayaşmak
- Yukarıpınarlı
- Yelpınar
- Bayrampaşa
- Çakırözü
Ayrıca merkeze bağlı şu köylerde de hayvan alımı yasak:
- Çayıryolu
- Çorak
- Oruçbeyli
- Tomlacık
- Rüştü
- Manas
- Aşağıpınarlı
- Günebayır
- Güneşli
- Esentepe
- Şirin
- Çiftetaş