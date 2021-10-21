Batwoman setindeki koşullardan yakınan Rose’a Warner Bros’tan yanıt geldi

Yapım şirketi Warner Bros’tan, ‘Batwoman’ dizisinden kötü çalışma koşulları ve ‘tacizkar davranışlar’ nedeniyle ayrıldığını açıklayan Avustralyalı oyuncu Ruby Rose’a yanıt geldi: “Setteki davranış biçimi nedeniyle gelen şikayetler üzerine biz onunla çalışmama kararı aldık.”

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ABD’deki eğlence kanalı CW’de 2019’da yayınlanmaya başlayan dizinin birinci sezonundan sonra ayrılan Rose, ayrılma nedenini pandemi ve sette yaralanma sonucunda geçirdiği ameliyatın etkilerine bağlamıştı. İkinci sezonda Rose’un yerine ABD’li Javicia Leslie oyuncu kadrosuna dahil olmuştu.

Rose, dün, Instagram hesabından sette ihmallerin, kötü çalışma koşullarının da aralarında olduğu bir dizi olumsuzluk yaşandığını savunarak yapım şirketini ve ekibi suçladı.

Üst düzey isimleri de hedef alan Rose, paylaşımında hayranlarından ‘o korkunç yapıma’ dönüp dönmeyeceğine ilişkin soru sormalarından vazgeçmelerini isteyerek, “Hiçbir meblağ beni döndüremez. Onlar Kate Kane’i ve Batwoman’ı mahvetti beni değil. Ben talimatlara uydum” yazdı.

Kendisinin de aralarında olduğu bazı kişilerin sette ciddi anlamda yaralandığını, asistanı ve bir başka kişide üçüncü derecede yanık olduğunu belirten Rose, “Evet settekilerle savaştım ama bu güvenli çalışmayı istediğim içindi” ifadelerini kullandı.

Sessiz kalmayan Warner Bros.’un sözcüsü, Rose’un ‘tarihi çarpıtarak yapımcı, oyuncu ekibi, set çalışanlarını hedef aldığını’ açıkladı. Açıklama şöyle devam etti: “Gerçek o ki Warner Bros Television Ruby’yle Batwoman’ın ikinci sezonu için anlaşma yapmama yolunu seçmiştir. Bu karar, işyerindeki davranışından kaynaklı şikayetler üzerine alınmıştır. Mesele saygı kuralları çerçevesinde değerlendirilmiştir.”

İskoç rol arkadaşı Dougray Scott’un kadınlara bağırdığını ve bir kadın dublörü yaraladığını iddia eden Avustralyalı oyuncuya Scott’tan da yanıt geldi. Scott, Rose’un iddialarının lekelemek amacıyla ortaya atıldığını ve doğru olmadığını açıkladı.