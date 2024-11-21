Batman’da ‘kayyım’, kadın müdürlüğüne erkek atadı

Batman Belediyesi’nde kayyım Ekrem Canalp, psikolog Recep Taşkın’ı Kadın Müdürlüğü Koordinatörü olarak atadı.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa’nın Halfeti ilçe belediyesine 4 Kasım’da kayyım atanmıştı.

Mezopotamya Ajansı‘nın aktardığına göre kayyım Canalp, Batman Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki Kadın Müdürlüğü’ne koordinatör olarak psikolog Recep taşkın’ı atadı.

Seçilmiş belediye başkanı DEM Parti’li Gülistan Sönük döneminde bu görev Berivan Barış Farisoğulları’na aitti.

Müdürlükte çalışan üç kadınsa Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (BASKİ) ve belediye temizlik işleri müdürlüğünde temizlik işçisi olarak görevlendirildi.

Batman Belediyesi’ne 23 Mart 2020’te kayyım olarak atanan eski Batman valisi Hulusi Şahin de, Hevi Kadın Atölyesi ve Selis Kadın Danışma Merkezi’ni de bünyesinde bulunduran Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne Eldar İbrahimoğlu’nu atamıştı.