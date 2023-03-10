Başsavcılık: Kuran kursunda çocukları döven şüpheli iki hafta önce tutuklandı

AKP yandaşı olarak bilinen Nagehan Alçı, bugün ‘zulümleri alkışlayan bir AKP’den yana olamayacağını’ söyleyince sosyal medyanın gündeminde ilk sıraya kadar yükseldi: “Şu hayatta hiçbir ankete Nagehan’ın gemiden atlama içgüdüsü kadar güvenmiyorum.”