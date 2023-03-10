Başsavcılık: Kuran kursunda çocukları döven şüpheli iki hafta önce tutuklandı

İstanbul Bakırköy başsavcılığı, Büyükçekmece’de bir Kuran kursunda çocukları döven şüphelinin, 25 Şubat’ta tutuklandığını bildirdi.
Söz konusu olay, görüntülerin yayılması üzerine bugün medyada tekrar haberleştirilmiş; sosyal medyada gündem olmuştu.
Gazeteci Timur Soykan’ın aktardığına göre Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi’nde bulunan söz konusu kurs İsmailağa Cemaati’ne ait.
Başsavcılığın yazılı açıklamasında, görüntülerin yayılması üzerine basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bahse konu olayla ilgili suç yeri itibarıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24 Şubat’ta derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında 25 Şubat’ta gözaltına alınan şüpheli, tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘kasten yaralama’ suçundan aynı gün tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir. Soruşturmaya, tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir.”