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Yaramazlara biraz batar!

Başkentte asayiş uygulaması: Her beş kişiden biri tutuklandı

Ankara’da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1210 kişi yakalandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasından aktardığına göre Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde, 23 Eylül-7 Ekim arasında asayiş uygulamaları yapıldı.


Şüpheli görülen 491 bin 761 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1210 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 247’si tutuklandı.

Kontrol edilen 243 bin 938 otomobilden 12’sinin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 62 motosiklet ve 29 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılık, 2 bin 478 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu’na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda, 322 bandrolsüz sigara, 58 kurusıkı tabanca, 61 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 776 fişek, 35 belgesiz av tüfeği ile 24 kesici ve delici alet ele geçirildi.

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