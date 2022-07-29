Başhekim: Çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumu iyiye gidiyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, 24 Temmuz’da Bursa’da çöp evde bulunduktan sonra tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini açıkladı.

Teyze Kamuran Pınar A. tutuklandı. Fotoğraf: AA

Çete, dokuz yaşındaki C.M.A.’nın tedavisini titizlikle sürdürdüklerini, kontrollü şekilde beslenmesine devam edildiğini aktaran Çete, çocuğun, tekerlekli sandalyeyle hastaneye geldiğini ancak desteksiz olarak tek başına kısa da olsa yürüyüşler yaptığını söyledi.

Yarım kilo aldı

Çocuğun az da olsa kilo almaya devam ettiğini aktaran Çete, “Hastaneye geldiğinden bu yana kilosu 500 gram arttı. Beslenme yetersizliği nedeniyle bozulan kan değerleri de düzeldi. Ciddi kas kaybı var. Kaslarının gelişmesine ilişkin de tedavisi sürüyor” dedi.

Ne olmuştu?

Bursa’daki dairesini Kamuran Pınar A.’ya (44) kiraya veren Aydın S., kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin tahliye kararı vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti. Kilidi tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A.’nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöp dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan dokuz yaşındaki C.M.A’yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A.’nın ablası Y.A. (48) olduğu belirlenmişti. Antalya’da yaşayan anneye teslim edilen C.M.A. ile Kamuran Pınar A.’nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince korumaya alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülmüştü.