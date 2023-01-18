Başak Demirtaş, ‘cumhurbaşkanlığı adaylığı’ istemiyor

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, HDP’nin aday çıkaracağını açıklamasının ardından adı ‘cumhurbaşkanı adayı’ olarak anılmasına yanıt verdi. Demirtaş, siyasete girme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş. (Arşiv)

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan 7 Ocak’ta partisinin cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını duyurmuş ama ‘altılı masa’yla ortak aday konusunda kapıyı kapatmamıştı. HDP’li kurmaylar da ortak aday kapısının açık olduğunu vurgulamıştı.

HDP’nin aday çıkarabileceği gündeme düşünce bu adayların kim olacağı da merak konusu olmuştu. Çeşitli isimlerin yanına bir Başak Demirtaş’ın aday olabileceği savunulmuştu.

Demirtaş, gazetecilerin de bu yönde sorularının olduğunu söyleyerek siyasete girmemek istediğini söyledi.

Twitter’dan bir mesaj paylaşan Başak Demirtaş, şunları kaydetti: “Merhabalar, zaman zaman değerli gazeteciler soruyorlar, bir açıklama yapmak isterim. Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum. Ben de HDP’nin, Emek ve Özgürlük İttifakının ve desteklenecek adayın başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım.”