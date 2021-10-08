Diken

Yaramazlara biraz batar!

Barışmak için buluştular; silahlı kavga çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde barışmak için bir araya gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır, dokuz kişi yaralandı. 

Fotoğraf: DHA

Dün akşam saatlerinde, akraba iki aile, komşularının araya girmesiyle barışmak için yaşadıkları Fevziçakmak Mahallesi 1747 Sokak’ta bir araya geldi. Ancak aileler arasında yine kavga çıktı. Kavga sırasında taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtı; dokuz kişi yaralandı.


Tarsus’taki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ali Ş.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Mahallede geniş güvenlik tedbirleri alan polis, olay yerinde çok sayıda tabanca kovanı ile tüfek kartuşu buldu. Ekipler, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle beş kişiyi gözaltına alırken, iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SON HABERLER

‘Garantili’ şehir hastanesi: Covid-19 hastası tedavisi bitmeden taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı Covid-19 hastası Nurettin Karabük tedavisi tamamlanmadan hastaneden taburcu edildi. Diken’e konuşan kızı Nisa Karabük reklam için kullanılan babasının kalp krizi riski taşıdığını bu nedenle tedavisinin devam etmesi gerektiğini ancak hastanede yer açabilmek için taburcu edildiğini söyledi.

Gezi ve çArşı davaları bugün birlikte görülmeye başlıyor

Gezi Parkı eylemleri sebebiyle 2017’den bu yana tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala dahil 16 hak savunucusu ve Beşiktaş futbol takımı taraftar grubu çArşı’nın 35 üyesi bugün ilk defa birlikte hakim karşısına çıkıyor. Amerikalı akademisyen Henri Barkey’nin de eklendiği ‘torba dava’ kapsamında toplamda 52 kişi başta ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya. 

Diplomatik hamleler için Covid-19 aşıları

Aşı milliyetçiliği ve gelir düzeyi yüksek olan ülkelerin aşı stoklarının çok büyük bir kısmına sahip olması bu diplomasi için gerekli zemini çoktan hazırlamıştı.