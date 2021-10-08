Barışmak için buluştular; silahlı kavga çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde barışmak için bir araya gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır, dokuz kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam saatlerinde, akraba iki aile, komşularının araya girmesiyle barışmak için yaşadıkları Fevziçakmak Mahallesi 1747 Sokak’ta bir araya geldi. Ancak aileler arasında yine kavga çıktı. Kavga sırasında taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtı; dokuz kişi yaralandı.

Tarsus’taki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ali Ş.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Mahallede geniş güvenlik tedbirleri alan polis, olay yerinde çok sayıda tabanca kovanı ile tüfek kartuşu buldu. Ekipler, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle beş kişiyi gözaltına alırken, iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.