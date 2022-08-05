Barış Yarkadaş: ÖSYM’nin kapılarını bu kez farklı bir cemaate açıyorlar

Devlet yönetiminde ‘liyakat’ yerine ‘itaat’ anlayışının hakim olması, Türkiye’ye çok şey kaybettirdi. AKP bu anlayıştan hala vazgeçmiş değil.

Bakmayın siz KPSS skandalının hemen ardından başkanı görevden almak zorunda kalmalarına…

Nurculara yakınlığıyla bilinen eski başkanı görevden alıp yerine farklı bir cemaate yakınlığıyla bilinen Bayram Ali Demir’i atıyor ve ÖSYM’nin kapılarını bu kez farklı bir cemaate açıyorlar.

Bu, 2023 seçimlerine kadar ÖSYM’nin üzerindeki şaibenin hiçbir şekilde kalkmayacağı ve yapılacak hiçbir sınavın adil olmayacağının da göstergesidir.

Barış Yarkadaş’ın yazısı