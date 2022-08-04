Barış Yarkadaş: Gün geçmiyor ki yeni bir skandala rastlamayalım

Artık neye şaşırıp neye tepki göstereceğimizi biz de bilemiyoruz! Başka ülkelerde belki de on yıla sığacak rezalet ve skandallar, bizde bir gün içinde yaşanıyor. Gün geçmiyor ki; yeni bir skandala rastlamayalım…

AKP’nin 20 yıllık iktidarının ortaya çıkardığı kültür, Türkiye’yi adım adım çürütüyor.

İşte sadece dün yaşanan skandallardan birkaçı: TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, aylık enflasyon çizelgesini açıklamadan hemen önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından açıklanan enflasyon oranı ise yüzde 79,60 olarak belirlendi. Bağımsız kuruluş ENAG ise enflasyonun yüzde 176, 07 olduğunu açıkladı.

Barış Yarkadaş’ın yazısı