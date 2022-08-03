Barış Yarkadaş: Bakanlık ve BDDK bu olup bitenleri nereye kadar izleyecek?

Sektörün duayenlerinden olan dostum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak ne ilginçtir ki; satış sessiz sedasız yapılmak isteniyor. Bir Azeri iş insa­nına satılacağı söyleniyor otelin. Bu kişinin ismini de biliyorum. Belli ki; adrese teslim ihale yapılacak. Oysa; daha yük­sek teklif vermek isteyen arkadaşlarımız da var. Bildiğim kadarıyla teklif verenler de var. Bunlar nedense görmez­den geliniyor. Ayrıca bu otelin döviz borçları da TL’ye çevrilmiş ve otelin sahibi rahatlatılmış. Otel yıllardır para kazanmasına rağmen nasıl olur da kredisini ödeyemez? Bunlara kim dur diyecek?”

İş insanı dostumuzun serzenişi haksız mı?

Merak ediyorum:

Hazine Maliye Bakanlı­ğı ile BDDK bu olup bitenleri nereye kadar izleyecek?

Zira; bahsi geçen tüm paralar kamunun yani halkın cebinden çıkıyor…

Barış Yarkadaş’ın yazısı