Barış Terkoğlu: Sarıklı amirale ne oldu?

Sarıklı amiralin haberi 25 Mart 2021’de Veryansın sitesinde yayınlandı. MSB uzun süre sessiz kaldı. Ta ki Cumhurbaşkanı 5 Nisan 2021’de konuşana kadar. Sonrasında hakkında disiplin soruşturması başladı. Ancak sonuçlandırılmadan emekli edildi. Bu soruşturma sırasında, Sarıklı Amiral’in 1987’de, askeri okuldayken, Fethullahçılar soruşturmasında da olduğu, ancak ceza almadığı anlaşıldı. Sarıklı amiral, bugün, Nurculuğun Kurdoğlu Grubu’ndan olduğunu söylüyordu.

Emeklilikten sonra, Pakistan’a yapılan 2. MİLGEM gemisinin denize indiriliş töreninde görüldü. Devlete iş yapan özel bir firma ile çalışıyordu. Resmi görevli gibi itibar görüyordu.

Nihayetinde Nurcu sarıklı amiral, emekli edilip yoluna devam ederken, Atatürkçü-FETÖ karşıtı Yarbay F.K., onu deşifre ettiği iddiasıyla cezalandırılıyor.

Şimdi bu tabloya bakıp söyleyin. Mustafa Kemal’in ordusunu “Nur Ordusu”na çevirmek istiyorlar! Said Nursi’nin “kehanet”lerine dayanarak, yıllardır “sarıklı bir asker” bekliyorlar. Nurcu tarikatlar, AKP’yi desteklemesin de ne yapsın!

Biliyoruz diyoruz ama unutuyoruz. Dünyayı anlamak bir sebebin peşinden koşmaktır.

Barış Terkoğlu’nun yazısı