Barış Pehlivan: Muharrem İnce bakanlık mı istiyor?

Kulislerde konuşulan iddiayı ilk deneyimli gazeteci Erdoğan Aktaş yazdı:

“Altan Öymen ve Hikmet Çetin, CHP genel başkanına bir öneride bulundu. İki tecrübeli siyasetçi Muharrem İnce konusunu açarak önerilerini dile getirdi:

‘Bu kadar parti ile ittifak yapıyorsunuz. Onlara milletvekili kontenjanı veriyorsunuz. Muharrem İnce de CHP’nin öz evladı. Onu da bir şekilde CHP listelerine dahil ederseniz çok iyi olur.’

Bu öneri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da çok olumlu karşılandı. Şimdi CHP temsilcileri Memleket Partisi ile temasa geçecek.”

Söylentiler bitmedi. İnce’nin kurulacak yeni iktidarda milli eğitim bakanı olmayı istediği de ileri sürüldü.

Peki, gerçek neydi?

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’yi aradım ve sorularımı sordum. Bakın, İnce nasıl yanıtlar verdi…

Sizin Milli Eğitim bakanlığını istediğiniz iddia ediliyor. Doğru mu bu?

-Yok öyle bir şey. Ben hiç kimseyle hiçbir şey konuşmadım. Hepsi palavra. Yalova milletvekili arkadaşımızın kızı vefat etti, 38 yaşında. Ben cenaze için Yalova’ya geldim. Ama okuyorum haberleri ve gülüyorum sadece.

Barış Pehlivan’ın yazısı