Barış Pehlivan: İçişleri bakanının imzası taklit edildi

Cezaevinde tanıdığım suçluların çoğunun Emniyet içinde kaynakları vardı. Dahası, maalesef bazı polisler o suçları işlemelerinde yardımcı oluyordu. Ankara’da görev yapan bir yargı mensubuyla sohbet ederken bu konuyu açtım. O da doğruladı ve İstanbul’dan bir haber verdi bana…

Meğer İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bazı polisler hakkında özel soruşturma yürütülüyormuş. Zira, 28 kişiye 1500 dolar karşılığında usulsüz bir şekilde silah ruhsatı vermişler. Dahası, bunu da dönemin İstanbul valisi şimdilerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın imzasını taklit ederek yapmışlar.

Polis memurları hakkındaki bu suçlama ruhsat yenileme dönemi geldiğinde ortaya çıkmış. Zira, bazılarının evraklarındaki eksiklik ve ruhsat almaya elverişli olmaması dikkat çekmiş. Şüpheler üzerine bilgilendirilen İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş da hemen Ankara’ya haber vermiş. Sonunda ise silah ruhsat şube müdürlüğünde denetim yapmak üzere müfettişler görevlendirilmiş. Müfettişler eski şube müdürü de dahil olmak üzere birçok personelle ilgili soruşturma ve inceleme yürütüyormuş. Hatta duydum ki bir polis de olayla ilgili gözaltına alınmış.

Barış Pehlivan’ın yazısı