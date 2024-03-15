“İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi kendisine bağlı zabıta ekiplerinden çok dertli” desem, abartı olmaz sanırım. Herkesin bildiği sırdır; İBB’de çalışan memurlar arasında ciddi bir AKP’li kitle var ve zabıta birimi de bundan nasibini alıyor. Kimin hangi partiye gönül verdiğinin bir önemi yok, lakin mesele asıl görevini yapmamaya gelince iş değişiyor. Zira, bu partizanlık seçim sürecinde öne çıkıyor.

Misal, daha iki gün önce Galata Köprüsü üzerindeki tramvay hattı çalışmadı. Çünkü Murat Kurum’un seçim afişi enerji teline dolanmıştı. Sahi, zabıta ekipleri bu riski görmedi mi? Ya da gördü de bilerek mi müdahale etmedi?

Özetle… İBB zabıtalarının güvenlik riski oluştursa da şehirdeki kimi AKP seçim afişlerine müdahale etmek istemediği, belediye içinde konuşulan konular arasında.

Barış Pehlivan’ın yazısı