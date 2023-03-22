Barış Pehlivan: AKP’lilerde adaylık rahatsızlığı

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP’den tekrar siyasete girme teklifini reddetti. Ekonomi yönetiminin başına geçmesi istendi ama yine de kabul etmedi. Belli ki batan gemide boğulmak istemiyordu.

Bürokrasiden onlarca ismin AKP’den aday olmak istemesi de aslında aynı kapıya çıkıyordu. Onlar da geminin batışının hesabının sorulmasından kaçmak için milletvekilliği koltuğuna tutunuyorlardı.

Tam da bu süreçte, AKP içinde huzursuz olanların varlığı da göze çarpıyor.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner’e bakıyorum; şöyle diyor: “Kripto unsurlar AK Parti’ye sızabilir. Herkesin aday adaylık başvurusu kabul edilmemeli. İhanetçilerin benzerleri aday gösterilmemeli.”

Barış Pehlivan’ın yazısı