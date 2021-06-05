Barış Doster: Çıkmazdan kurtulmak için kamucu politikalar izlemek şart

Türkiye’nin ekonomideki yapısal sorunlarına, salgın hastalığın yükü de eklenince, ekonomi daha da kötüleşti.

Üretim ekonomisinden kopmanın; ne var ne yok satan bir özelleştirme programının; planlamayı unutmanın; tarım, sanayi, hizmet sektörü arasındaki dengeyi kuramamanın sonuçları bunlar.

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Ekonominin ulusal ve üretken olması için gereken şartlar sağlanamayınca, güçlü bir ekonomi, bağımsız bir dış politika da mümkün değil.

Bunlara ilaveten demokrasi ve hukuk alanında da çıta düşünce, yabancı yatırımcı çekmek çok kolay olmuyor.

Bu çıkmazdan kurtulmak için, halkçı, kamucu politikalar izlemek şart. Planlama şart.

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Bankacılık sisteminin milli olması, üreticiyi, sanayiciyi, yatırımcıyı gözetmesi şart.

Barış Doster’in yazısı