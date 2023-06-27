Barbie’nin ‘Rüya Evi’ Airbnb’ye geliyor: İki gece ücretsiz

İkonik bebek Barbie’nin, Malibu’daki ‘Rüya Evi’ yenilenmiş haliyle Airbnb üzerinden yeniden kiralanabilecek.

Kısa süreli konaklama hizmeti sunan Airbnb, Ken’in 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde iki kişiyi tek gecelik konaklamalar için ağırlayacağını söylüyor.

TMZ‘nin aktardığına göre ilan 17 Temmuz’da TSİ 10:00’da açılacak. Seçilen kişiler, Barbie evinde ücretsiz bir gece geçirmek için yanında bir arkadaşını da getirebilecek.

İki yatak odalı, iki banyolu evde; üç katlı ve özel bir sinema salonu, hobi odası, açık hava disko dans pisti, spa küveti ve sonsuzluk havuzu yer alıyor.

Rüya Evi, ikonik bebeğin 60’ıncı yıldönümünü onurlandırmak için ilk olarak 2019 yılında gecelik 60 dolara satışa sunulmuştu.

Barbie filminden Margot Robbie

Şimdi ise başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling’in paylaştığı, Greta Gerwig imzalı ‘Barbie’ filminin çekimleri için daha pembe bir ışıltıya kavuşan ev yenilenmiş haliyle Airnbnb’ye geri dönüyor.

İlan, 21 Temmuz’da vizyona girecek filmden hemen önce açılacak.