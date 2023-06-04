‘Barbie’ filmi uluslararası boya kıtlığına yol açtı

‘Barbie’ filminin yapımında kullanılan pembe boya miktarının uluslararası boya kıtlığına neden olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Barbie

Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling’in paylaştığı, Greta Gerwig imzalı ‘Barbie’ filmi için geri sayım başladı.

21 Temmuz’da vizyona girecek olan film şu günlerde prodüksiyon tasarımında kullanılan boya miktarıyla gündem.

Filmin prodüksiyon tasarımcısı Sarah Greenwood, iç mekan dergisi Architectural Digest‘e verdiği söyleşide, “Dünyanın pembe renk stoğu tükendi” dedi.

Filmin pembe ağırlıklı estetiği ‘Barbiecore’ olarak adlandırıldı ve tarz sosyal medyada viral oldu.

Gerwig, ünlü oyuncak bebeğin sembolik rengine saygı duruşunda bulunarak seti neredeyse tamamen pembeye boyamıştı. Gerwig’in bu tercihi uluslararası boya kıtlığına yol açtı.

ABD’li yönetmen “Çocukluk tadının korunması önemliydi” diyerek savundu:

“Pembelerin çok parlak olmasını ve her şeyin neredeyse ekstrem olmasını istedim. Küçük bir kızken bana Barbie’yi sevdiren şeyi unutmak istemedim.”

‘Barbiecore’ yükselişte

Son yayınlanan uzun fragmanda pembe rengin sadece kıyafetlere ve mobilyalara ayrılmadığı; aynı zamanda manzara ve doğa tasvirlerinde de pembe bir renk tonu kullanıldığı dikkat çekiyor.

Fragmanlar ‘Barbiecore’ estetiğine olan ilgiyi de hızlandırdı. Lyst adlı moda arama platformuna göre tüketicilerin eskisine göre daha fazla pembe kıyafet ve eşyalar satın aldığı belirtiliyor.