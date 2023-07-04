Barbie başlangıçtı: Greta Gerwig yeni ‘Narnia Günlükleri’ni yönetecek

‘Barbie’ filminin yönetmeni Greta Gerwig, Netflix’in bir süredir üzerinde çalıştığı yeni ‘Narnia Günlükleri‘ni yönetecek.

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‘Uğur Böceği’ ve ‘Küçük Kadınlar’ gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Gerwig, son olarak Margot Robbie ve Ryan Gosling’in başrollerinde yer aldığı ‘Barbie’ filminin yönetmenliğini yapmıştı.

Gerwig şimdi de Netflix’in uzun süredir üzerinde çalıştığı C.S. Lewis’in ‘Narnia Günlükleri’ adlı kitap serisini yeniden beyazperdeye taşıyacak.

Netflix, 2018’de yapım haklarını satın aldığı film serisini sıfırlayarak yeniden çekme kararı almıştı. Ancak o günden bu yana seriye dair bir gelişme yaşanmamıştı. Son olarak geçen yılın kasım ayında Greta Gerwig’in yeni uyarlamanın başına geçebileceği iddia edilmişti. Aradan geçen yaklaşık 9 aylık sürenin sonunda bu bilgi resmileşti.

Gerwig, Netflix için en az iki ‘Narnia Günlükleri’ filmi yazıp yönetecek. Menajeri, “Hedefi en büyük kadın yönetmen değil, büyük bir stüdyo yönetmeni olmak” diyor.