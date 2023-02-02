Barbaros Şansal gözaltına alındı

KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal serbest bırakıldı.

Türkiye’ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen Şansal, hakkında arama kararı olduğu tespit edilerek polis tarafından gözaltına alındı.

Şansal hakkında, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak’ suçundan arama kararı bulunduğu belirtildi.

Şansal’ın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sözcü‘ye konuşan Şansal, kendisine ait olmayan Facebook hesabından yapılan bir paylaşımın CİMER’e şikayet edilmesi üzerine gözaltına alındığını söyledi.

Şansal, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Televizyoncu Metin Uca da Ankara’ya gitmek için bulunduğu İstanbul Havalimanı’nda hakkında yakalama kararı olduğu belirtilerek gözaltına alınmıştı.