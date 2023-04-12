Bankalar, 70 bin TL üstü krediyi kesti

İktidarın neredeyse her hafta yeni düzenleme getirmesiyle birlikte bir de seçim belirsizliğiyle karşı karşıya olan bankalar, ihtiyaç kredilerinde 70 bin liranın üzerinde kredi vermemeye başladı.

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Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası’nın tahvil tesisi zorunluluğuyla ilgili yükleri ağırlaştırması sonrasında kredi kanalları neredeyse kapandı. Bu değişiklik öncesinde de bankacılık sektörünün kredi arzı oldukça düşük seyrediyordu.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’a konuşan bankacılık kaynakları, ihtiyaç kredisinde düzenlemelerden muaf olan 70 bin liranın üzerine çıkılmadığını, ticari kredilerin de bıçak gibi kesildiğini bildirdi. Bankacılar yine düzenlemelerden muaf olan KOBİ kredilerinde bile yavaşlamaya gittiklerini vurguladı.

Gazeteye konuşan bir kamu bankası kaynağı, son değişikliklerin arından ihtiyaç kredilerinde 70 bin sınırının konut kredilerindeyse 250 bin sınırının aşılmaması yönünde yazılı talimat geldiğini söyledi.