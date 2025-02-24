Bakırhan'dan kayyım tepkisi: Bir merkezden düğmeye basılmış gibi…

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan kayyım atamalarına tepki gösterdi: “Yargı, İçişleri Bakanlığı ve kolluk güçleri, bir merkezden düğmeye basılmış gibi eş zamanlı harekete geçiyor.”

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Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan, 20 Şubat’ta ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şu ana kadar CHP’li belediyelerle birlikte 12 belediyeye kayyım atandı.

Bakırhan, X’teki açıklaması şöyle:

“31 Mart’ta tüm sandık hilelerine rağmen kazandığımız belediyeleri hazmedemeyen AKP iktidarı, üç dönemdir sürdürdüğü kayyum politikasından vazgeçmiyor. Halkın iradesini yok sayarak bir utanca imza atanlar, şimdi de Kağızman belediyemize kayyum atadı.

Kayyum düzeni adeta bir mizansen gibi işliyor. Yargı, İçişleri Bakanlığı ve kolluk güçleri, bir merkezden düğmeye basılmış gibi eş zamanlı harekete geçiyor. Daha duruşma bile başlamadan belediye binası abluka altına alınıyor, kayyum bina önünde hazır bekliyor. Vali ise Kars’ta 10 günlük eylem yasağı ilan ediyor. 12 Eylül’ü, OHAL süreçlerini ve darbe dönemlerini aratmayan bu uygulamalarla Kağızman halkının iradesine açıkça el konuluyor; ilçeye giriş çıkışlar dahi yasaklanıyor.

Bu haksızlığı, adaletsizliği ve onursuzluğu asla kabul etmeyeceğiz! Kayyumlar; hukuksuzluk, yolsuzluk ve talandır. Ama unutmasınlar, onlar gidecek, biz kalacağız! Halkın iradesi kazanacak!

DEM Parti’nin X hesabındaki tepkiyse şöyle:

“Halkın iradesinden korkanlar yine devrede! Kars Kağızman Belediyesine atanan kayyım, AKP iktidarının halkın seçme ve seçilme hakkına karşı açtığı savaştır.

Belediyelerimiz halka hizmet ettiği, yolsuzluk düzenini bozduğu için hedef alınıyor. Ancak kayyım gasplarını ne biz ne de halkımız kabul edecek! Demokrasiye, halkın iradesine, seçilmiş belediye eş başkanlarımıza yapılan bu darbeyi asla tanımıyoruz! Kayyım düzeni çökecek, halk kazanacak!”