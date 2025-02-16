Barolardan ortak açıklama: Kayyım politikası bir yönetim pratiğine dönüştü

Ankara, İstanbul, İzmir baroları dahil 34 baronun ortak açıklamasında Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasına tepki gösterildi: “Halkın iradesi yok sayılmakta, seçilmiş yöneticilerin yerine atanmış bürokratlar getirilerek yerel yönetimler işlevsizleştirilmektedir.”

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İçişleri Bakanlığı, DEM Partili Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ı dün ‘geçici tedbir’ olarak görevden uzaklaştırmış ve belediyeye Van Valisi Ozan Balcı kayyım atanmıştı.

Zeydan’a 11 Şubat 2025’te ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlamasıyla üç yıl dokuz ay hapis cezası verilmişti.

34 baronun ortak açıklamasında, ‘kayyım politikasının artık istisna olmayıp bir yönetim pratiğine dönüştüğü’ ve bu kararların hukuk güvenliği açısından vahim sonuçlar doğurduğu söylendi.

‘Demokrasiyi ve demokratik değerleri savunmaya devam edeceğiz’ başlığıyla yapılan ortak açıklama şöyle:

“Türkiye’de halkın seçim iradesine yönelik müdahaleler artık olağan bir uygulamaya dönüşmüştür. Son olarak Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanması, demokratik hukuk devleti anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Seçimle göreve gelen belediye başkanlarının, yargı süreci tamamlanmadan ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan görevlerinden alınması, hukuk devletinin temel ilkelerine açıkça aykırıdır.

2016 yılından bu yana sistematik halde uygulanan politikalar, artık demokratik mekanizmaların işleyişini fiilen ortadan kaldıran bir araç haline gelmiştir. Halkın iradesi yok sayılmakta, seçilmiş yöneticilerin yerine atanmış bürokratlar getirilerek yerel yönetimler işlevsizleştirilmektedir. Bu anlayış, seçmen iradesine yönelik açık bir müdahale olarak tarihe geçmiştir.

Aşağıda imzası bulunan barolar olarak açıkça ifade ediyoruz: Kayyım politikası artık bir istisna değil, bir yönetim pratiğine dönüşmüştür ve bu durum kabul edilemezdir. Anayasa’nın 38. maddesi ‘suçluluğu mahkeme kararıyla kesinleşmedikçe kimse suçlu sayılamaz’ düzenlemesi karşısında, yürütmenin yargı yetkisini aşarak ve masumiyet karinesi ihlal edilerek seçilmiş kişileri görevden alması, hukuk güvenliği açısından vahim sonuçlar doğurmaktadır.

Türkiye’nin demokratikleşme süreci, halkın sandıkta verdiği iradenin korunmasıyla mümkündür. Kayyım uygulamalarına son verilmesi, yerel yönetimlerin bağımsız ve halkın denetiminde kalması için tüm hukuki süreçlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

Açıklamada imzası olan barolar şöyle: