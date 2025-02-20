Kağızman belediye başkanına altı yıl üç ay hapis

Kars’ın Kağızman ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Alkan, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet Alkan.

2009-2014 arasında HDP’nin Kağızman Belediye Başkanlığı yapan Alkan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’den aynı ilçenin belediye başkanı seçilmişti.

Alkan 2019’da ‘PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi operasyonu’nda Kars’ta gözaltına alınmış, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Bugün Kars 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Alkan’ı duruşmada avukatı temsil etti.

Savcı, Alkan’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Alkan’ın avukatının savunma yapmak için süre verilmesi talebini reddetti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Alkan’ı aynı suçtan altı yıl üç ay hapisle cezalandırdı.