Bakanlıktan sıfır araç satışlarına inceleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı sıfır kilometre araç satışlarına inceleme başlattı. Bakanlık, 13 distribütörden belge talep etti.

Sıfır araç satışlarına inceleme. (AA)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe ‘stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına’ karşı inceleme başlattığını duyurdu.

Buna göre eylülden bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı.

13 distribütör ve 257 bayiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildiği belirtilirken, 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları soruldu.