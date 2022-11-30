Müzik yayını yapan mekanların çalışma saatlerine yeni düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ‘Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, müzik yayını yapan işyerlerinin çalışma saatleri; yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak yeniden düzenlenecek.

Pandemi döneminde İçişleri Bakanlığı tarafından alınan ‘müzik yasağı’ kararı pandemi bittikten sonra da devam etmiş ardından saat sınırlaması getirilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, eğlence yerlerine getirilen ‘müzik yasağı’ ile ilgili bazı hükümlerin Danıştay kararıyla iptal edilmesi nedeniyle yönetmeliğin uygulanmasında sıkıntılar meydana geldiğini belirtti.

Bu nedenle mevcut yönetmeliği kaldıran Bakanlık, yeni yönetmelikle ‘müzik yasağını’ çevresel gürültü kapsamında revize etti.

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Özellikle turizm bölgeleriyle ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde görülen farklılıklar göz önüne alınarak çevresel gürültünün yerelde duruma özel olarak yönetilebilmesine imkan veren düzenlemeye gidilmiştir. Müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleriyle ilgili yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilecektir. Açık hava etkinliklerine yüksek ses ayarı kapsamında, gece arka plan ses seviyesinin daha düşük olmasından dolayı gürültünün daha fazla hissedilir olması sebebiyle; açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00-01.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır. Müzik yayını yapan iş yerlerine, hazırlanan akustik raporlar doğrultusunda müzik yayın izni verilecek, akustik raporların aynı takvim yılı içinde üç ihlali durumunda müzik yayın izni iptal edilecektir.”

Tarihi mekanlara gürültü ve titreşim kalkanı

Tarihi yapıların yakınında gerçekleştirilen gürültünün kısıtlanmasına ilişkin ise şunlar kaydedildi:

“Tarihi yapılara gürültü ve titreşim kalkanı kapsamında, tarihi ve doğal yapıların bulunduğu bölgelerde titreşim sınır değerlerine yönelik, çevresel titreşim sınır değerleri düzenlenmiş olup belirlenen bu sınır değerler, tarihi ve doğal yapıların bulunduğu alanlarda yapılacak hassas, kapsamlı titreşim ölçümler ve bilimsel çalışmalar ile kısıtlanabilecektir.”

Açıklamada ayrıca stratejik gürültü haritaları olmayan illerde, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planlarının üç yıl içinde hazırlanacağı ve akustik raporların, stratejik gürültü haritalarının ve stratejik gürültü eylem planlarının yer alacağı veri tabanı oluşturulacağı kaydedildi.