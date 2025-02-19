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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 5,1 milyon lira ceza kesti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) iki çevre ihlali gerekçesiyle 5 milyon 130 bin 806 lira ceza kesti.

Fotoğraflar: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / X

Bakanlık X’teki açıklamasında Şereflikoçhisar ilçesindeki evsel atıkların ABB katı atık düzenli depolama sahasında depolandığını fakat sahaya ait ‘Çevre İzin ve Lisan Belgesi’nin bulunmadığını duyurdu.


Ayrıca atık su arıtması için ASKİ’nin yaptırdığı ‘İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin elektrik sorunu nedeniyle devreye girmediğini belirtti.

Devreye girmeyen tesis nedeniyle atık suların usulsüz şekilde ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki Tuz Gölü’ne deşarj edildi öne sürüldü.

İki ihlal gerekçesiyle bakanlık ASKİ’ye ilgili Çevre Kanunu’na istinaden toplamda 5 milyon 130 bin 806 lira ceza kesti.

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