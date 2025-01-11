İki büyükşehir belediyesi ve dört işletmeye kirli su deşarjı nedeniyle 10 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara havzasındaki kirlilik nedeniyle Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile dört işletmeye toplam 10,3 milyon lira ceza verdi.

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Bakanlık müsilajla mücadele etmek için uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında yedi ilde denetimlerini sürdürüyor.

6-10 Ocak arasında yapılan 389 denetimde Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir’deki işletmelere çevre mevzuatına aykırı işlemler ve kirli su deşarjı nedeniyle farklı tutarlarda ceza verildi.

Ceza verilenler kurumlar arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait su ve kanalizasyon idaresi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği üç atık su arıtma tesisi de var. İki belediyeye toplam 4 milyon 346 bin 465 lira ceza kesildi.

Tekirdağ’da bulunan zeytin işleme tesisi ile atık işleme tesisine, Yalova’daki bir hazır beton tesisine ve Balıkesir’deki bir organize sanayi bölgesine toplam 6 milyon 49 bin 136 lira idari ceza verildi.