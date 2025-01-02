Bozcaada’da denizi kirleten petrol tankerine 39 milyon lira ceza

Ege Denizi’nde Bozcaada demir sahasında denizi kirlettiği tespit edilen petrol tankerine 39 milyon 293 bin 420 lira ceza verildi.

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Senegal’in başkenti Dakar’dan gelen 228 metre uzunluğunda, 39 bin 300 grostonluk Barbados bayraklı ‘Magic Lady’ adlı petrol tankerinde tank temizliği yapıldı.

Temizlik sonrası oluşan slaç (gemilerin makine dairelerinde, yakıt tanklarında veya petrol tankerlerinin kargo tanklarında oluşan çamur) atıklarının, lisanslı atık alım gemisine aktarımı sırasında boru devresi patladı. Gemi personeli tarafından devre kapatılana kadar slaçlar denize döküldü.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti.

Denizi kirlettiği tespit edilen petrol tankerine Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı tarafından 39 milyon 293 bin 420 lira para cezası verildi.

Atığın döküldüğü alanda inceleme yapıldı ve kirliliğin kıyıya ulaşmadığı bildirildi.