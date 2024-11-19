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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne 1,2 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 161 bin 568 lira ceza kesti.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın açıklamasına göre ceza, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) sorumluluğundaki Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi’ne (AAT) denetimlerde evsel atık suyun arıtılmadan Irlamaz Çayı’na deşarj edilmesi nedeniyle kesildi.


Zafer, Mustafa Kemal, Selvilitepe mahalleleri ve bölgedeki yerleşim alanlarından kaynaklı evsel nitelikli atık suların MASKİ Turgutlu AAT’ye hiç girmeden Irlamaz Çayı’na döküldüğü belirlendi.

Bakanlık, belediyeye 1 milyon 161 bin 568 lira ceza kesti. Ayrıca adli soruşturmanın başladığı bildirildi.

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