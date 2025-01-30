Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP'li Balıkesir Belediyesi'ne 669 bin lira ceza

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 668 bin lira ceza kesti. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Fotoğraflar: AA

Bakanlık açıklamasına göre Balıkesir’in Burhaniye ilçesi sahilinde deniz renginin değişmesi üzerine İskele Mahallesi Adyar mevkisinde inceleme yapıldı.


Bir dereden denize atık su deşarj edildiği belirtilen açıklama şöyle:

“Su Kanalizasyon İdaresi’nin atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi’nin derin deniz deşarj hattından dereye atık suyun döküldüğü belirlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi’ne Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 667 lira idari ceza uygulanarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Denize deşarj edilen atık suyun incelenmesi sonrasında da standardın üzerinde kirlilik değerlerinin tespit edilmesi halinde Çevre Kanunu’na göre yeni cezalar uygulanabilir.”

CHP’li belediyelerden beş maddelik ortak bildiri

CHP’li Edepali: AKP’li Güngören Belediyesi’nde CHP’lilere çay servisi yasak

CHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne 1,2 milyon lira ceza

SON HABERLER

Eski futbolcu Ümit Karan 'cinsel saldırı'dan tutuklandı

Yargıtay, Ümit Karan’ın ‘sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı’ suçundan hapis cezasını onadı. Eski futbolcu karar sonrası tutuklandı. Karan, cezanın süresi gereği hapishaneye girip imza attıktan sonra salıverildi.