CHP'li Balıkesir Belediyesi'ne 669 bin lira ceza

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 668 bin lira ceza kesti. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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Bakanlık açıklamasına göre Balıkesir’in Burhaniye ilçesi sahilinde deniz renginin değişmesi üzerine İskele Mahallesi Adyar mevkisinde inceleme yapıldı.

Bir dereden denize atık su deşarj edildiği belirtilen açıklama şöyle:

“Su Kanalizasyon İdaresi’nin atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi’nin derin deniz deşarj hattından dereye atık suyun döküldüğü belirlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi’ne Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 667 lira idari ceza uygulanarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Denize deşarj edilen atık suyun incelenmesi sonrasında da standardın üzerinde kirlilik değerlerinin tespit edilmesi halinde Çevre Kanunu’na göre yeni cezalar uygulanabilir.”