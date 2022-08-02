Bakanlık Akkuyu’da nihayet topa girdi: Öncelik projenin zamanında devreye alınması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin IC İçtaş’la imzalanan sözleşmeyi feshetmesinden dört gün sonra yayınladığı açıklamada “Önceliğimiz, projenin başından bu yana inşaat sahasında hizmet veren bütün yüklenicilerin ve çalışanların aleyhine bir mağduriyet oluşmaması ve projenin zamanında devreye alınmasıdır” dendi.

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Akkuyu Nükleer Santrali’ni işletecek Rosatom’un iştiraki Akkuyu Nükleer, santralin şu ana kadarki müteahhitlik işlerini yürüten IC İçtaş İnşaat’ın ortak olduğu şirketin sözleşmesini feshederek, müteahhitlik işlerini tamamen Rus ortaklardan oluşan bir şirkete devretmişti.

Rus tarafının, iş güvenliğinin sağlanmaması, gecikme ve usulsüzlük gerekçesiyle fesih ihtarnamesi gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Fesih kararının, Rusya’nın Akkuyu Nükleer Santrali yatırımı için Türkiye’ye üç haftada 15 milyar dolar göndereceğine dair haberlerin ardından gelmesi dikkat çekmişti.

İçtaş, bunun Türk şirketlerinin varlığını azaltmak için kasıtlı yapıldığını söylemişti. İçtaş’tan yetkililer, bunun ‘Rusya’nın bir operasyonu’ olduğunu öne sürerken, dile getirirken asıl amacın Rusya’dan gelecek finansmanın Türkiye’de harcanmamasına yönelik olduğu belirtmişti.

Şirket, Rosatom tarafından Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin feshinin kanunlara ve sözleşmeye aykırı olduğunu belirterek bu kararı Londra Tahkim Mahkemesi’ne götüreceğini duyurmuştu.

‘Gerekli girişimlerde bulunduk’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, fesih duyurusunun üzerinden dört gün geçmesinin ardından bugün yazılı bir açıklama yayınladı: “Akkuyu NGS ve yüklenici Titan 2-IC İçtaş konsorsiyumu arasında ihtilafların yaşandığı kamuoyuna yansımıştır. Bu süreçte bakanlığımız tarafların arasındaki ihtilafın çözümü için gerekli girişimlerde bulunmuştur.

Önceliğimiz, projenin başından bu yana inşaat sahasında hizmet veren bütün yüklenicilerin ve çalışanların aleyhine bir mağduriyet oluşmaması ve projenin zamanında devreye alınmasıdır. Daha önce olduğu gibi, yine bu çerçevede girişimlerimiz sorunların çözümü için devam etmektedir. Taraflara da böyle bir projede daha sağduyulu ve yapıcı bir görev düştüğünü bir kez daha hatırlatmak isteriz.”